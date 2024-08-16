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Libya'da Sel Felaketi Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Libya'da sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Başbakanlar, acil yardım çalışmalarına hız verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:21
Libya'da Sel Felaketi Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Libya'da Olağanüstü Hal Duyuruldu

Libya, güneybatısında yaşanan şiddetli sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Ülkenin ulusal birlik hükümetinin başı Abdulhamid Dibeybe ve doğudaki hükümetin lideri Usame Hammad, bu kararın alındığını kamuoyuna açıkladı.

Hayat Kurtarma Çabaları Başlatıldı

Başbakan Dibeybe, bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerdeki müdahale çalışmaları için OHAL ilan ettiklerini duyurdu. "Hayat kurtarmak, yardımları ulaştırmak ve selden etkilenenlere gerekli destekleri sunmak için yerel yönetimlerle işbirliği içerisindeyiz," dedi.

Acil Durum Komitesi Kuruldu

Doğudaki hükümetin başkanı Hammad ise, benzer bir açıklama yaparak, acil durum komitesinin kurulduğunu ve Gat şehrinin yanı sıra çevresindeki bölgelerde hızlı müdahale yapılmasını talep etti. Ayrıca, bölgedeki kötü hava koşullarına karşı her türlü tedbirin alınacağına dikkat çekti.

Geçmişteki Olaylar ve Önlemler

Abdulhamid dibeybe ve Usame Hammad, 12 Ağustos tarihi itibarıyla ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentinde aşırı yağışların yarattığı hasarla başa çıkmak amacıyla gerekli kaynakların seferber edildiğinin altını çizmişti.

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