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Libya'da Sel Felaketi: UNICEF ve IOM'dan Acil Yardım

Libya'nın güneyinde selden etkilenen bölgelere UNICEF'ten yardım malzemeleri gönderildi, IOM yerinden edilenlerin durumunu raporladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:19
Libya'da Sel Felaketi: UNICEF ve IOM'dan Acil Yardım

Libya'da Sel Felaketi ve Acil Yardım Çabaları

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın güneyinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede acil yardım malzemeleri göndermeye başladı.

Yardım Malzemeleri Gönderildi

UNICEF'ten yapılan açıklamada, gıda ve hijyen paketlerinin Libya Kızılayı ile işbirliği içinde göndereceği bildirildi. İklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının oluşturduğu tehditlere karşı acil önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

UNICEF yetkilileri, "Aşırı hava olayları giderek daha sık görülüyor ve bu durum çok sayıda çocuğu tehlikeye atıyor. Her çocuk için iklim hareketine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Raporu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 16 Ağustos itibarıyla Libya'nın güneyindeki Tahala ve Gat bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışların ardından 5,800 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Rapor, bu bölgelerde yiyecek, içme suyu, bebek bakım malzemeleri ve barınma için acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Barınma Sorunları ve Yardım Çalışmaları

Yerinden edilen kişilerin çoğunun akrabaları tarafından misafir edildiği, barınma ihtiyacını karşılayamayan bireyler için Gat bölgesinde 3 kamp ve bir okul, Tahala bölgesinde ise 10 kamp kurulduğu aktarıldı.

Olağanüstü Hal İlanı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve doğudaki hükümetin lideri Usame Hammad, 16 Ağustos'ta ülkenin güneybatısındaki sel felaketiyle mücadele için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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