Libya'da Sel Felaketiyle Mücadele Başlatıldı

Libya'nın Güneydoğusunda Sel Felaketi

Libya'daki hükümet liderleri, sel felaketi ile mücadele için gerekli kaynakların seferber edildiğini duyurdu. Kufra kent meclisi sözcüsü Abdullah Süleyman, "Son 72 yılın en yoğun yağışlarının bu sele neden olduğunu" belirtti.

Yardım İhtiyacı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve doğudaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi sonrası yardım çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiler. Sel felaketi, geçtiğimiz yıl Derne kentinde 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği benzer bir durumu akıllara getiriyor.

Krize Karşı Önlemler

Dibeybe, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kufra'daki fırtına ve selden etkilenenler için tüm imkanların seferber edildiğini" belirtti ve ilgili bakanlıklarla kurumlara en üst düzeyde hazırlık yapmaları için talimat verdi. "Kufralıların selametini temenni ediyorum ve bu kriz çözülene kadar her an onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Güvenliği Önce Geliyor

Başbakan Hammad ise krizin aşılması için kaynakların aktif şekilde seferber edilmesi gerektiğini vurguladı. Hammad, tüm çabaların vatandaşların güvenliğini önceliklendirilerek yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Meteorolojik Uyarılar

Kufra'nın yağışlarının gelecekte de etkili olacağına dair Meteoroloji Kurumu uyarıları sürüyor; vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Geçmişteki Felaketlerin İzleri

10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu etkisi altına alan Daniel Fırtınası, özellikle Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne gibi kentlerde büyük hasara yol açtı. Derne'de iki barajın çökmesi sonucu, 576'sı yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 540 kişi hayatını kaybetmişti.