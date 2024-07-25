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Libya'da Siyasetçi Muligta'ya Suikast Girişimi: Şüpheliler Tunus'ta Yakalandı

Libya'nın İçişleri Bakanlığı, suikast girişimi şüphelilerinin Tunus'ta ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:04
Libya'da Siyasetçi Muligta'ya Suikast Girişimi: Şüpheliler Tunus'ta Yakalandı

Libya'da Suikast Girişimi ve Gelişmeler

Libya, 14 Haziran’da gerçekleşen suikast girişimiyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Libyalı siyasetçi Abdulmecid Muligta’ya yönelik suikast planının şüphelilerin Tunus'ta yakalandığını bildirdi.

Suikast Girişimi Şüphelileri Tunus'ta Ele Geçirildi

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, suikast girişimi şüphelileri Tunus'taki güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 14 Haziran'da Muligta’nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaralanmasının ardından, sekiz gün sonra şüphelilerin Tunus'a kaçmayı başardığı ifade edildi.

Yapılan operasyonda, Tunus makamlarına bildirilen dört şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve Libya’ya iade edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Teşekkür ve İşbirliği

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri’ne teşekkürlerini sundu. Bu işbirliği, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymakta.

Libya'daki Milli Güçler İttifakı Partisi'nin kurucularından biri olan Muligta, suikast girişimi sonrasında sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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