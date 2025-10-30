Libya'da Surman Açıklarında Tekne Faciası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Libya makamları, ülkenin batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını ve 18 düzensiz göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılık Açıklaması ve Soruşturma

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir suç örgütünün düzensiz göçmenleri deniz yoluyla kaçırmaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, hayatta kalanların ifadelerine dayanarak söz konusu suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Tekne faciasından sağ kurtulan düzensiz göçmenlerin sayısı ve uyruklarına ilişkin ise resmi olarak bilgi paylaşılmadı.

Güvenlik Boyutu ve İstatistikler

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu vurgulamış ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Akdeniz ve Göç Rotası

Uzun yıllardır Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak görülüyor. Bu trajik olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığı ve deniz güvenliği sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

