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Libya'da Toplu Mezarda 55 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Libya'nın Kufra kentinde keşfedilen toplu mezarda 55 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:53
Libya'da Toplu Mezarda 55 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu

Libya'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Üzücü Keşif

Libya'nın güneydoğusunda bulunan Kufra kentinde keşfedilen bir toplu mezarda 55 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı. Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, toprağın altındaki korkunç gerçek ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı.

Ceset Sayısı Artıyor

Açıklamaya göre, bugün ekiplerin mezardan 11 yeni düzensiz göçmenin cesedine daha ulaştığı belirtildi. Böylece, kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan toplam ceset sayısı 55'e yükseldi. Halen arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kimlik Bilgileri Belirsiz

Keşfedilen toplu mezardan çıkarılan göçmenlere ait uyruğa dair bir bilgi verilmemesi, uluslararası kamuoyunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Göçmenlerin, daha iyi bir yaşam umuduyla Libya'ya ulaşmaya çalışırken yaşadıkları trajedi bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Önceki Keşifler ve Operasyonlar

Libya'nın doğusunda bulunan İcharra kentinde, 7 Şubat tarihinde bir çiftlikte bulunan toplu mezarda 19 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş, 9 Şubat'ta ise insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında Kufra'da 28 göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

Ayrıca, Ocak ayında yapılan bir operasyonda ise 263 Afrika uyruklu düzensiz göçmen kötü koşullarda kurtarılmıştı. Bu olaylar, Libya'da insan kaçakçılığı ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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