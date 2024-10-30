Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılına Özel Resepsiyon

Libya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah ile birçok bakan, milletvekili ve diğer üst düzey davetlilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Resepsiyonun Başlangıcı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyon, vatan uğruna can verenler için saygı duruşu ile başladı. Ardından, Türkiye ve Libya'nın milli marşları okundu.

Katılımcıların Mesajları

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile etkinlik devam etti. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, 101. yıl kutlamasına katılan misafirlere duyduğu onuru dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah, Cumhuriyetin kuruluş tarihinin Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Ebu Cenah, şunları kaydetti:

"Bu tarihi gün dolayısıyla Türkiye ve Libya arasındaki kardeşlik ilişkilerini tekrar hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Libya'nın istikrarının bölgedeki tüm istikrarla bağlantılı olduğuna inanarak, Libya'nın yaşadığı zorluklarla mücadelesinde yardımcı olmaya devam etmektedir."

Ebru Sanatı Sergisi

Resepsiyon sırasında, TİKA tarafından Libya Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenlenen ebru sanatı kursuna katılan öğrencilerin eserleri sergilendi. Salonda birçok Libyalı sanatseverin yaptığı ebru ve hat sanatı çalışmalarına da yer verildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah'ın yanı sıra Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Çevre Bakanı İbrahim El-Urbi Münir, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Petrol Bakanı Halife Abdussadık, Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin et-Tumi, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Vekili Stephanie Koury de katıldığı belirtildi.

Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (fotoğrafta), Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah, çok sayıda bakan, milletvekili ve üst düzey zevatın katılımıyla kutlandı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin başkent Trablus'ta düzenlediği resepsiyon, vatan uğruna şehit düşenler için saygı duruşu ve iki ülke milli marşının çalmasıyla başladı. Büyükelçi Begeç, konuşma yaptı.

Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (fotoğrafta), Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah, çok sayıda bakan, milletvekili ve üst düzey zevatın katılımıyla kutlandı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin başkent Trablus'ta düzenlediği resepsiyon, vatan uğruna şehit düşenler için saygı duruşu ve iki ülke milli marşının çalmasıyla başladı. Büyükelçi Begeç, konuşma yaptı.