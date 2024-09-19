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Libya'da Ulusal Medya Kurumu Kuruluyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, kamu medya kuruluşlarının yönetimi için yeni bir Ulusal Medya Kurumu kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:37
Libya'da Ulusal Medya Kurumu Kuruluyor

Libya'da Yeni Medya Dönemi Başlıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkedeki kamuya ait medya kuruluşlarının düzenlenmesi ve yönetimi amacıyla Ulusal Medya Kurumunu kurma kararı aldı.

Hükümetten Resmi Açıklama

Hükümet, 307 sayılı kararını duyurarak, yeni kurulacak olan kurumun işlevlerini ve bağımsız mali yapısını kamuoyuyla paylaştı. Bu çerçevede, Hakomitna sosyal medya platformu üzerinden detaylar verildi.

Kurumun Özellikleri

Kurulacak olan Ulusal Medya Kurumu, kamu medya kuruluşlarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamakla birlikte, bağımsız mali sorumluluğa sahip ve tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek.

Bu adım, Libya'da medya alanında daha şeffaf ve düzenli bir yapılanma hedefliyor.

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