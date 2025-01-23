Libya'da Ulusal Uzlaşı İçin Diyalog Vurgusu

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Ali es-Suveyh, bugün Libyalı siyasiler ve uzmanların, ulusal uzlaşı konusunun tüm tarafların katılımıyla ele alınması gerektiğini vurguladığını ifade etti. Libya'daki mevcut siyasi belirsizlik ve anlaşmazlıkların, sadece belirli gruplar arasında değil, birçok taraf arasında yaşandığını belirten Suveyh, güçlü ve kalıcı bir uzlaşının yalnızca yasal çerçeveler üzerinden mümkün olabileceğini dile getirdi.

Ulusal Uzlaşı Yasası ve Tartışmalar

Libya'nın doğusunda Temsilciler Meclisi (TM), 7 Ocak’ta düzenlenen oturumda ulusal uzlaşı yasasını onayladı, ancak bu gelişme, Başkanlık Konseyi tarafından yalanlandı. Başkanlık Konseyi, yasayla ilgili bilgilerinin tahrif edildiğini ve konunun siyasallaştırıldığını belirtti. Başkanlık Konseyi, ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından tek taraflı kararların alınmaması çağrısında bulundu.

Şeffaf Diyaloğa İhtiyaç Var

Suveyh, ulusal uzlaşı dosyasıyla ilgili olarak bazı tarafların bu belgeyi istismar etmeye çalıştığını kaydetti ve ekledi: "Çözüm, Temsilciler Meclisi veya diğer dairelerin tek başına inisiyatif alması ile sağlanamaz. Bu, Yemen genelinde bir sorundur ve tüm taraflar arasında açık bir diyalog olmalıdır."

Siyasi Uzlaşma Gerekliliği

TM üyesi Halife ed-Dıgari, TM’den geçen yasaların siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti. Dıgari, "Libya'nın, toplumsal uzlaşmaya değil, siyasi uzlaşmaya ihtiyacı var. Mesele, toplumsal bir anlaşmazlıktan çok siyasi bir anlaşmazlıktır," değerlendirmesini yaptı.

Geleneksel Olmayan Çözüm Arayışları

Uluslararası ilişkiler uzmanı Beşir El-Cuveyni ise ulusal uzlaşının, Libya'daki siyasi gerilimlerin gölgesinde kalmış bir mesele olduğunu ifade etti. Cuveyni, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, uluslararası konferanslar ve milyonlarca insanı etkileyen alternatif çözümler üretmenin önemine değindi.