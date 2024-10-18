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Libya'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Töreni

Trablus'ta Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Filistin davasına destek amacıyla toplanan Libyalılar, zaferin yakında geleceğine inanıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:08
Libya'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Töreni

Yahya Sinvar İçin Trablus'ta Gıyabi Cenaze Namazı

Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan Şehitler Meydanı, Gazze'de İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazına ev sahipliği yaptı.

Filistinseverler Bir Araya Geldi

Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayraklarıyla meydanı doldurdu. Akşam namazından sonra gerçekleştirilen cenaze törenine katılım yoğun oldu.

Destek İçin Birlikte Dua Edildi

Namaza katılan Muhammed Abbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davası, tüm ümmetin davasıdır. Her Cuma, Gazze'ye destek için burada toplanıyoruz" ifadelerini kullandı. Abbud, Gazze halkının zafer kazanmasını ve İsrail'in hüsrana uğramasını umduklarını belirtti.

Sabrata'dan Destek

Trablus'un yakınlarındaki Sabrata kentinden gelen Tarık el-Hattabi de, Sinvar için gıyabi cenaze namazını kılmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. Hattabi, genel bir mücadele vurgusu yaparak, "Yahya Sinvar, Filistin davası ve Beyt el-Makdis için şehit oldu. İlk olarak Ahmed Yasin, ardından İsmail Heniyye ve şimdi Yahya Sinvar. Mücadele devam edecek, Beyt el-Makdis özgürleşene kadar yeni liderler çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını...

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

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