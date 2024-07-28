Libya'da Yeni Hükümet İçin Başvurular Açıldı

Libya'da Yeni Hükümet Başvuruları Başladı

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, ülkede yeni bir birlik hükümetinin oluşturulması adına başbakan aday başvurularının kabul edilmeye başladığını açıkladı.

Başvurular İçin Son Tarih 11 Ağustos

TM'den yapılan yazılı açıklamada, adayların gerekli belgelerini Bingazi'deki TM makamına 11 Ağustos tarihine kadar sunmaları gerektiği ifade edildi.

Salih, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve diğer üyelerine, belirledikleri başbakan adaylarını önermeleri çağrısında bulundu.

Seçim Yasaları Üzerindeki Anlaşmazlık

Yeni hükümetin oluşturulması için atılan bu adımın, Anayasa Bildirgesi, 13. Anayasa Değişikliği hükümleri ve 6+6 Komite tarafından belirlenen seçim kanunları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ancak Devlet Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Muazzib, Salih'in açıklamalarının tek taraflı olduğunu ve mevcut mutabakatla çeliştiğini ifade etti.

Seçim Süreci Hala Belirsiz

Libya’da uzun süredir devam eden seçim belirsizliği, parlamentolar ve devlet başkanlığı seçimi için gereken mutabakatın sağlanamamasından kaynaklanıyor. 6 Haziran 2023 tarihinde Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, mevcut seçim yasalarında bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Temsilciler Meclisi, bu yasaları değiştirmekle Devlet Yüksek Konseyi'ni suçlayarak kendi onayladığı yeni seçim yasalarını resmi gazetede yayımladı.

Devlet Başkanlığına Adaylık Şartları Anlaşmazlığı

İki kurum arasındaki en belirgin anlaşmazlık noktası ise, asker ve çifte vatandaşlığı olanların devlet başkanlığı seçimlerine aday olabilmesi meselesidir. Devlet Yüksek Konseyi, bu kişilerin aday olamayacağını; TM ise buna karşı çıktığını belirtiyor.