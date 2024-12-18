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Libya'daki İstişare Toplantıları Fas'ta Başladı

Libya'nın Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi, seçim sürecini belirlemek için Fas'taki Buznika'da toplandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:53
Libya'daki İstişare Toplantıları Fas'ta Başladı

Libya'nın Geleceği için Tarihi İstişareler

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasındaki istişare toplantıları, Fas'ın kuzeyindeki Buznika şehrinde başladı. Bu toplantıların, Libya'da birbirine paralel kurumların varlığını sona erdirecek seçimlere ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Uluslararası Destek Vurgusu

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, Libya'nın ulusal birlik hükümetine ulaşmak ve halkının bölünmeyi sona erdirme iradesini gerçekleştirmek için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Burita ayrıca, Fas'ın Libya konusunda kararlı bir tutum izlediğini ve Libya'nın istikrarının Fas'ın istikrarıyla iç içe geçtiğini ifade etti.

Seçim Yasalarının Belirlenmesi

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülke genelinde seçimlerin hukuksal zeminini oluşturan Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak amacıyla bu toplantıları düzenliyor. 3 Haziran'da, komite üyelerinin seçimlerin yapılmasını sağlayan yasaları büyük bir çoğunlukla kabul ettikleri açıklanmıştı.

Toplantılardan Gelen Tepkiler

Fakat, Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ve bazı Temsilciler Meclisi milletvekilleri, Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurdular. En güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ve diğer bazı siyasi gruplar, benzer şekilde açıklamalarda bulundu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, 9 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada ise, seçim kanunları taslağının oy birliğiyle onaylandığını ve bu kanunlara uygun şekilde gelecekteki seçimlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

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