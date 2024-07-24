Libya'daki Meclis Toplantıları ve Sonuçları

Libya'daki Meclis Toplantılarının Derinlemesine Analizi

Libya'da iki meclis arasında devam eden gerginlikler, Kahire'de gerçekleşen son toplantıyla birlikte daha da karmaşık bir hale geldi. Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi üyeleri arasındaki bu toplantı, ülkedeki siyasi kriz açısından kritik bir öneme sahip.

Kahire Toplantısının Ardındaki İki Görüş

Libyalı siyasi analist Bedir el-Gavi, Kahire'deki toplantının uluslararası destekten yoksun yapıldığı için sonuçlarının uygulanmasının zor olabileceğini belirtiyor. Gavi, toplantının ardından yapılan birlik hükümeti kurulma çağrısının, iki meclis arasındaki gerginliği artıran bir unsur haline geldiğinin altını çiziyor.

Gavi, "Kahire toplantısının sonunda yapılan açıklamada, seçimlerin Temsilciler Meclisi'nin onayladığı seçim yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtildi. Ancak Devlet Yüksek Konseyi bu yasaları onaylamıyor," ifadelerini kullanarak, iki meclis arasındaki iletişimsizlik ve çatışmanın süreceğini vurguladı.

Ulusal Mutabakat ve Yeni Hükümet Kavramları

Bingazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Faysal Bakır, Kahire toplantısının uluslararası destek olmadan yapılmasının avantaj olduğunu vurgulayarak, bunun bir Libya-Libya mutabakatı niteliği taşıdığını ifade etti. Bakır, bu durumun, yeni bir hükümet kurma girişimlerinin temelinin zaten atıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Faysal Bakır ayrıca, "Devlet Yüksek Konseyi, seçim yasalarının belirlenmesinde yer alan 6+6 Komite tarafından ortaya konan şartların değiştirilmesine karşı çıkmaktadır," diyerek şimdiki durumun ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne serdi.

Seçim Yasaları Üzerindeki Anlaşmazlık

Libya'da seçim sürecinin ilerlemesi için gerekli olan seçim yasaları üzerinde hala bir çözüme ulaşılamadı. Her iki meclis de kendi görüşlerini savunarak seçim kanunlarını onaylarken, anlaşmazlıklar ise giderek derinleşti. Devlet Yüksek Konseyi, çifte vatandaşlığı bulunan ve asker kökenli bireylerin devlet başkanı olamayacağını söylerken, Temsilciler Meclisi bunun aksini savunuyor.

Mevcut durumu değerlendiren uzmanlar, uluslararası ve yerel kuruluşların çabalarına rağmen Libya'da demokratik seçimlerin gerçekleşemediğini belirtiyorlar. Bu gidişat, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın devam etmesine neden olabilir.