Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Libya'daki Meclis Toplantıları ve Sonuçları

Libya'da doğu ve batı meclisleri arasındaki Kahire toplantısının etkileri tartışılıyor. Uzmanlar, yeni anlaşmazlıklara dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:25
Libya'daki Meclis Toplantıları ve Sonuçları

Libya'daki Meclis Toplantılarının Derinlemesine Analizi

Libya'da iki meclis arasında devam eden gerginlikler, Kahire'de gerçekleşen son toplantıyla birlikte daha da karmaşık bir hale geldi. Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi üyeleri arasındaki bu toplantı, ülkedeki siyasi kriz açısından kritik bir öneme sahip.

Kahire Toplantısının Ardındaki İki Görüş

Libyalı siyasi analist Bedir el-Gavi, Kahire'deki toplantının uluslararası destekten yoksun yapıldığı için sonuçlarının uygulanmasının zor olabileceğini belirtiyor. Gavi, toplantının ardından yapılan birlik hükümeti kurulma çağrısının, iki meclis arasındaki gerginliği artıran bir unsur haline geldiğinin altını çiziyor.

Gavi, "Kahire toplantısının sonunda yapılan açıklamada, seçimlerin Temsilciler Meclisi'nin onayladığı seçim yasalarına uygun olarak yapılacağı belirtildi. Ancak Devlet Yüksek Konseyi bu yasaları onaylamıyor," ifadelerini kullanarak, iki meclis arasındaki iletişimsizlik ve çatışmanın süreceğini vurguladı.

Ulusal Mutabakat ve Yeni Hükümet Kavramları

Bingazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Faysal Bakır, Kahire toplantısının uluslararası destek olmadan yapılmasının avantaj olduğunu vurgulayarak, bunun bir Libya-Libya mutabakatı niteliği taşıdığını ifade etti. Bakır, bu durumun, yeni bir hükümet kurma girişimlerinin temelinin zaten atıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Faysal Bakır ayrıca, "Devlet Yüksek Konseyi, seçim yasalarının belirlenmesinde yer alan 6+6 Komite tarafından ortaya konan şartların değiştirilmesine karşı çıkmaktadır," diyerek şimdiki durumun ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne serdi.

Seçim Yasaları Üzerindeki Anlaşmazlık

Libya'da seçim sürecinin ilerlemesi için gerekli olan seçim yasaları üzerinde hala bir çözüme ulaşılamadı. Her iki meclis de kendi görüşlerini savunarak seçim kanunlarını onaylarken, anlaşmazlıklar ise giderek derinleşti. Devlet Yüksek Konseyi, çifte vatandaşlığı bulunan ve asker kökenli bireylerin devlet başkanı olamayacağını söylerken, Temsilciler Meclisi bunun aksini savunuyor.

Mevcut durumu değerlendiren uzmanlar, uluslararası ve yerel kuruluşların çabalarına rağmen Libya'da demokratik seçimlerin gerçekleşemediğini belirtiyorlar. Bu gidişat, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın devam etmesine neden olabilir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!