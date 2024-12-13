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Libya'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Coşkuyla Kutluyor

Trablus'ta toplanan Suriyeliler, Esed rejiminin sona ermesini coşkuyla kutlayarak Türk halkına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:51
Libya'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Coşkuyla Kutluyor

Libya'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Coşkuyla Kutluyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta, binlerce Suriyeli, ülkelerinde Baas rejiminin sona ermesini coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kutlamalar, Trablus'taki sembolik Şehitler Meydanı'nda gerçekleştiriliyor; burada Suriyeliler, ülkelerinin bayraklarını taşıyarak zafer marşları eşliğinde halk oyunları sergiliyor.

Başarıyı Kutlayan Suriyelilerden Teşekkür Mesajı

Halepli Muhammed Nuri Hüseyin, kutlamaların yapıldığı meydanda AA muhabirine, Suriye'de 14 yıllık zulüm döneminin sona erdiğini belirterek, Suriye halkının büyük zaferini kutladığını ifade etti. Hüseyin, "Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu işbirliği için teşekkür ediyoruz" diyerek Türkiye'nin Suriye halkına verdiği destekten bahsetti.

Libya'da Yeni Hayaller: Güvenle Dönüş Hasreti

Halepli Halid Mahmud, 10 yılı aşkın süre Libya'da yaşadığını, birçok aile ferdinin Esed rejimi döneminde hayatını kaybettiğini aktardı. Mahmud, "Libya halkına da teşekkür ediyorum. Bu kutlamalarda yanımızda oldular, bize çok iyi davrandılar" diyerek Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye dönmeyi umduğunu belirtti.

Adnan Mefaleni ise, öncelikle Irak'a göç etmek zorunda kaldığını, son iki yıldır Libya'da yaşadığını ve Suriye'ye, vatanına dönmek istediğini ifade etti. Mefaleni, "Güvenle evimize döneceğiz. Beşşar Esed gitti, Allah'a binlerce şükürler olsun" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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