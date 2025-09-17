Libya'dan 174 Nijeryalı Düzensiz Göçmen Tahliye Edildi

Nijerya, IOM işbirliğiyle mahsurları geri getiriyor

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya geçmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni, Uluslararası Göç Örgütü (IOM)ün desteğiyle ülkeye getirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişiler arasında bazılarının sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, geçen ay yaklaşık 7 bin Nijeryalının düzensiz göç girişimleri nedeniyle Libya'da mahsur kaldığının bildirildiği hatırlatıldı.

Nijerya hükümetinin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında geçen yıl ise 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkesine dönmüş olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçme çabalarında bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları çölde veya denizde hayatını kaybediyor.