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Libya'dan 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'yi Ziyaret Etti

MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırlayarak, barış için destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:36
Libya'dan 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'yi Ziyaret Etti

Libya'dan Gelen Heyet MSB'de Ağırlandı

Türkiye'nin davetiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın barışı ve güvenliği için atılacak adımları değerlendirmek amacıyla 5+5 Ortak Askeri Komisyonu heyetini bakanlıkta ağırladı. Bu buluşma Türkiye ve Libya arasındaki tarihi dostluğun pekiştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Görüşmenin Önemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlam bir milli birliğe sahip ve huzur içinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı vermenin önemi vurgulandı. Komisyonun yürüttüğü güven artırıcı önlemler konusunda memnuniyet duyulduğunun altı çizildi.

Bu süreçte, doğu ve batı arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. MSB, Libya ile işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, desteğini sürdürme taahhüdünü duyurdu.

Libya ile Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Açıklamada, "Müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız, tüm kurumlarıyla birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun Türkiye'de ağırlanmasının memnuniyetle karşılandığı ve Libyalı muhataplar nezdinde teyit edildiği belirtildi.

Bakan Güler'in Kabulü

Görüşme sonrasında, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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