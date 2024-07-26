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Libya'dan Nijerya'ya Göçmen Tahliyesi

Nijerya hükümeti, Libya'da mahsur kalan 158 düzensiz göçmeni ülkesine geri getirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:54
Libya'dan Nijerya'ya Göçmen Tahliyesi

Nijerya'dan Libya'ya Düzensiz Göçmen Tahliyesi

Nijerya, Libya’da yakalanarak zor durumda kalan 158 düzensiz göçmeni daha ülkesine geri getirdi. Hükümetin bu hamlesi, yerel basın aracılığıyla duyuruldu.

Nijerya Hükümeti'nin Çabaları

Nijerya Haber Ajansı (NAN) tarafından aktarılan bilgilere göre, Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Mohammed Mohammed, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde, arasında 45 kadın, 26 çocuk ve 10 bebeğin bulunduğu düzensiz göçmenleri tahliye ettiklerini belirtti.

Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programı

IOM ile yürütülen Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı çerçevesinde bu ay toplam 1776 Nijeryalı göçmenin Libya'dan ülkeye döndüğü bildirildi. Bu yıl itibarıyla, yaklaşık 6000 Nijeryalı göçmenin VHR kapsamında geri getirildiği ifade edildi.

Ekonomik ve Güvenlik Sorunları

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 216 milyon nüfusuyla, ekonomik kriz ve güvenlik ihlalleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkenin kuzeydoğusunda terörizmin en önemli temsilcisi olan Boko Haram ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar nedeniyle, birçok Nijeryalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Libya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan bazı insanlar, insan kaçakçılarının kurbanı oldu. Çölde ya da denizde hayatını kaybedenler, bu tehlikeli yolculukların trajik yüzünü gözler önüne seriyor.

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