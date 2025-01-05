Libya'dan Suriye'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Libya'nın Suriye'ye Yönlendirdiği Yardım Uçuşu

Libya'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderildi. Misrata Belediyesinden yapılan resmi açıklamada, insani yardım uçağının Misrata Havalimanı’ndan havalandığı ve aynı zamanda Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden oluşan bir heyetin de bulunduğu belirtildi.

Suriye'de Karşılama Töreni

Uçağın, Şam Havalimanı'na ulaştığında Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandığı kaydedildi. Suriye Televizyon Kanalı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya'dan gelen insani yardım malzemeleri arasında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi yer almakta.