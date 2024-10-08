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Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Tebrik Telefonları

Libya'nın Başbakanı Dibeybe ve Başkan el-Menfi, Kays Said'i yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:40
Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Tebrik Telefonları

Libya'dan Kays Said'e Kutlama İletildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan seçimde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i arayarak tebrik etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Başbakan Dibeybe, telefon görüşmesinde Said'e seçim başarılarından dolayı kutlama mesajını iletti ve Libya ile Tunus arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesi niyetini vurguladı.

Menfi'den de Tebrik Mesajı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de, Cumhurbaşkanı Kays Said’i telefonla arayarak tebriklerini sundu. Menfi'nin, Said'e seçim başarısının devamında nice başarılar dilediği ifade edildi.

Seçim Sonuçları Öne Çıktı

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden göreve gelmiştir.

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