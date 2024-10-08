Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Tebrik Telefonları

Libya'dan Kays Said'e Kutlama İletildi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan seçimde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i arayarak tebrik etti.
İki Ülke Arasındaki İlişkiler Gelişiyor
Başbakan Dibeybe, telefon görüşmesinde Said'e seçim başarılarından dolayı kutlama mesajını iletti ve Libya ile Tunus arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesi niyetini vurguladı.
Menfi'den de Tebrik Mesajı
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de, Cumhurbaşkanı Kays Said’i telefonla arayarak tebriklerini sundu. Menfi'nin, Said'e seçim başarısının devamında nice başarılar dilediği ifade edildi.
Seçim Sonuçları Öne Çıktı
Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden göreve gelmiştir.