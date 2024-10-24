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Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek

Libya, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:25
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden TUSAŞ’a Destek Açıklaması

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dayanışma Mesajı

Yapılan resmi açıklamada, Konseyin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, TUSAŞ'a yönelik bu menfur saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Uluslararası Mücadele Çağrısı

Açıklamada, bu barbarca saldırının, terörle mücadele konusundaki uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ve ülkeleri istikrarsızlaştırabilecek her türlü eyleme karşı kararlılıkla dur denilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

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