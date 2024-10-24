Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden TUSAŞ’a Destek Açıklaması
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dayanışma Mesajı
Yapılan resmi açıklamada, Konseyin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, TUSAŞ'a yönelik bu menfur saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.
Uluslararası Mücadele Çağrısı
Açıklamada, bu barbarca saldırının, terörle mücadele konusundaki uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ve ülkeleri istikrarsızlaştırabilecek her türlü eyleme karşı kararlılıkla dur denilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.