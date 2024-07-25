Libya Havayolları Uçuş Sürelerini Kısalttı

Libya Havayolları'ndan Önemli Yenilik

Libya Havayolları, İstanbul-Trablus uçuş sürelerinin bir saat kısaldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte Avrupa hava sahası, bu seferler için açıldı.

Uçuş Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler

Şirket, Yunanistan ve Malta hava sahasının İstanbul-Trablus uçuşlarında kullanılmaya başlandığını duyurdu. Bu gelişme ile uçuş süresi, daha önceki 3 buçuk saatlik süreden 2 buçuk saate indi.

Verimlilik ve Yakıt Tasarrufu

Açıklamada, yeni rota ile birlikte yakıt tüketiminin azalacağı ve işletme verimliliğinin artacağı belirtildi. Ayrıca yolcular için de önemli bir vakit tasarrufu sağlandığı vurgulandı.

Teşekkür Mesajı

Libya Havayolları, İstanbul seferlerinde Avrupa hava sahasının açılmasında emeği geçen Libya Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesine teşekkür etti.