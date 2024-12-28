Libya Heyeti, Suriye'deki Yeni Yönetimle İlk Teması Kurdu

Libya Heyeti Suriye'de Yeni Yönetimle Bir Araya Geldi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından gönderilen üst düzey bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin başkanlığını yapan Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ile birlikte, Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali el-Abid ve Askeri İstihbarat Müdürü Mahmud Hamza da toplantıda bulundu. Görüşmede, Suriye'ye desteklerini ileten Lafi, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İşbirliği Olanakları Ele Alındı

Toplantıda, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliği olanakları değerlendirildi. Ayrıca, bölgede yaşanan güvenlik riskleri ve istikrar sağlama çabaları üzerinde duruldu.

Lafi, Libya ve Suriye halklarının ortak geleceği için geliştirilmesi gereken ortak çalışma mekanizmalarına ve diyaloğun artırılmasına vurgu yaptı. Başbakan Dibeybe'nin Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye halkına selamlarını ilettiği bu görüşmede, Libya'nın Suriye halkına destek verme kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Diplomat Değişimi ve Seyahat Planları

Libya ile Suriye arasında diplomat değişimi ve karşılıklı seyahat düzenlemeleri yapılması konusunda mutlu olduklarını belirten Lafi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için önemli adımlar atılacağını söyledi.

Bu önemli görüşme, Libya ve Suriye arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.