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Libya Hükümeti: Güney Afrika'da Gözaltına Alınan 95 Libyalı ile İlgimiz Yok

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Güney Afrika'da gözaltına alınan 95 Libyalı'nın kendileriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:00
Libya Hükümeti: Güney Afrika'da Gözaltına Alınan 95 Libyalı ile İlgimiz Yok

Libya Hükümetinden Açıklama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Güney Afrika polisi tarafından gözaltına alınan 95 Libyalı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu kişilerin UBH ile doğrudan bir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

Olayın Detayları

Libya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın Mpumalanga Eyaleti'nde bulunan White River bölgesindeki bir askeri üste gerçekleştirilen baskında 95 Libyalının gözaltına alındığına dair haberleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, gözaltına alınan bu grubun UBH'nin eğitim veya başka herhangi bir amaçla gönderdiği iddialarının kesinlikle reddedildiği ifade edildi. Bu kişilerle ilgili olarak UBH'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

Büyükelçiliğin Rolü

Libya'nın Güney Afrika'daki Büyükelçiliği, olayın takibi ve gözaltına alınan Libyalıların güvenliğinin sağlanması için gerekli adımları atmak üzere yetkilendirilmiştir.

Güney Afrika içerisindeki askeri noktalarla ilgili olarak yaşanan bu gelişmeler, Libya medyasında geniş yer bulmuş ve konunun toplumda yarattığı endişeyi artırmıştır.

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