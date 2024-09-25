Libya Mahkemesi Devlet Yüksek Konseyi Seçimini Geçersiz Saydı

Libya'da Seçim Krizi Devam Ediyor

Libya'nın Güney Trablus İstinaf Mahkemesi, Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde önemli bir karar aldı. Mahkeme, başkanlık seçimlerinin geçersiz olduğuna hükmetti.

Mahkeme Kararına Saygı Duyuluyor

Mahkemenin açıklamasında, başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan itirazın kabul edildiği bildirildi. Mahkeme, yapılan oturumun geçerliliği ile birlikte seçim sonucunun uygulanmasının durdurulmasına karar verdi.

Seçimin son turunda yarışan adaylardan biri olan Muhammed Tekale, mahkemenin kararına saygı duyduğunu ve yakında Konsey üyelerini yeni bir oturuma davet edeceğini belirtti.

Seçim Sürecindeki Sorunlar

The Libya Devlet Yüksek Konseyinin 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği başkanlık seçiminde, mevcut başkan Tekale ile Halid el-Mişri ikinci tura kaldı. Ancak ikinci turda Mişri 69 oy alırken, Tekale sadece 68 oy aldı.

Bir oy pusulasının yanlış bir şekilde yazılması ve Konsey üyesi olmayan iki kişinin oy kullanması gibi sorunlar nedeniyle başkanlık belirlenemedi. Tekale, bu durumu mahkemeye taşıyacağını ifade etti.

Çatışan İddialar

Mişri ise, kendisinin Konseyin meşru başkanı olduğunu vurgulayarak, bu durumu kabul etmeyeceğini dile getirdi. Ayrıca, meselenin belirlenen komisyonlar aracılığıyla Konsey içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savundu.

Libya'daki bu seçim krizi, ülkenin siyasi istikrarını tehdit eden önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.