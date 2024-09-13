Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı

Libyalı Taraflar Merkez Bankası Krizini Çözmek İçin Çalışıyor

Libya'nın doğusunda bulunan Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Merkez Bankasıyla ilgili mevcut krize yönelik çözüm önerileri geliştirmek için ortak çabalarını sürdürüyor.

İlk Tur Müzakereler Başladı

TM Üyesi el-Hadi es-Sagir ile DYK Üyesi Abdülcelil eş-Şaviş, yapılan ortak açıklamalarında, Merkez Bankası krizinin çözümüne dair ilk müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdiler. Açıklamada, sürdürülebilir bir çözüm arzusu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde gerçekleştirilecek iki haftalık müzakerelerin genişletilmesine karar verildiği belirtildi.

Konular Belirlendi ve Yeni Yönetim Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Müzakere sürecinde belirlenen konuların Merkez Bankası krizine dair geçici düzenlemeler oluşturarak belirli bir zaman diliminde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Ayrıca, yeni bir Merkez Bankası başkanının atanması ve bu başkanın 10 gün içinde yönetim kurulu üyelerini önermesi gerektiği ifade edildi.

BM'den Müzakere Duyurusu

UNSMIL, Trablus merkezli ofisinde, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk’taki TM ve DYK üyelerinin Başkanlık Konseyi temsilcileriyle bireysel görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Müzakerelerin, Libya Merkez Bankası krizini aşmayı amaçladığını ve katılımcıların bu merkezi kurumun güvenini tekrar tesis etme konusunda fikir birliği sağladıklarını vurguladı.

Libya'da Mali ve Ekonomik İstikrar Arayışları

Libya Başkanlık Konseyi, 22 Ağustos'ta Merkez Bankası için yeni bir başkan seçilmesi ve yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerektiğine ilişkin oy birliğiyle karar almıştı. Bu gelişmeler, ülkede mali istikrar yakalamanın ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasının önemini gözler önüne seriyor.

Önceki Yönetim ve Geçmişteki Olaylar

Libya Merkez Bankası başkanlığını uzun bir süre Sıddık el-Kebir yürütüyordu. Son dönemde ise Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim’in kaçırılması nedeniyle Merkez Bankası tüm işlemlerini durdurmak zorunda kaldı.