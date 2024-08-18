Libya Merkez Bankası'na Yeni Başkan Ataması

Libya Merkez Bankası'na Yeni Başkan Seçildi

Libya Başkanlık Konseyi, Libya Merkez Bankası için yeni bir başkan atandığını açıkladı. Bu karar, Başkanlık Konseyi'nin resmi yazılı duyurusu ile kamuoyuna bildirildi.

Karar Ayrıntıları

Açıklamada, Libya Merkez Bankası’nın başkanlık pozisyonuna yeni bir isim getirilmesi ve yeni yönetim kurulunun oluşturulması için Temsilciler Meclisi'nin 2018/3 nolu kararının yürürlüğe girmesi hususunda oy birliği sağlandığı ifadesi yer aldı.

Ekonomik İstikrar Vurgusu

Söz konusu kararın, Libya'da mali ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla alındığı belirtilirken, Merkez Bankası'nın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Libya Merkez Bankası’nın başkanlık görevini 2011 yılından bu yana Sıddık el-Kebir yürütmekteydi.

İşlemlerin Askıya Alınması

Son olarak, Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden birinin kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını kamuoyuna duyurmuştu.