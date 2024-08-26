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Libya Merkez Bankası'nda Yeni Yönetim Dönemi Başladı

Libya Merkez Bankası, yeni yönetimiyle ekonomiyi düzeltmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 23:02
Libya Merkez Bankası'nda Yeni Yönetim Dönemi Başladı

Libya Merkez Bankası'nda Yenilikçi Dönem Başladı

Libya'da Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, Başkanlık Konseyi tarafından resmen göreve getirildi. Banka Yönetim Kurulu, bu süreçteki kararlılıklarını ve sorunsuz bir geçiş sağlama hedeflerini ifade etti.

Libya Ekonomisi İçin Umut

Yeni yönetimin, Libya'nın ekonomik sorunlarını çözme ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurma hedefinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, yapay krizlerin olumsuz etkilerinin azaltılması bekleniyor.

Geçici Yönetim Ataması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed El-Menfi, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçici olarak Abdulfettah El-Gaffar'ı atadığını duyurdu.

Merkez Bankası Krizi ve Son Gelişmeler

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta IT Müdürü Musab Muslim'in kaçırılmasının ardından tüm işlemlerini askıya almış ve yeni yönetimin atanmasına karar verilmişti. Başkanlık Konseyi, bu kararın ülke ekonomisinin iyileşmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ancak, Temsilciler Meclisi, 19 Ağustos'ta Başkanlık Konseyi'nin kararına itiraz etti. Geçmişte Merkez Bankası'nın başkanlığını 2011 yılından beri Sıddık El-Kebir yürütmekteydi.

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