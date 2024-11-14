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Libya Müftüsü Gıryani'den Riyad Zirvesine Sert Eleştiri: "Dağ Fare Doğurdu"

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Riyad zirvesi sonuçlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:26
Libya Müftüsü Gıryani'den Riyad Zirvesine Sert Eleştiri: "Dağ Fare Doğurdu"

Libya Müftüsü Gıryani Riyad Zirvesini Eleştirdi

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesini "Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu" ifadesiyle eleştirdi.

Hayal Kırıklığı ve Başarısızlık

Gıryani, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ele alındığı zirvenin sonuç bildirgesinin Müslümanlar ve mazlumlar için hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Zirveden boş bir sonuç çıktığını vurgulayan Gıryani, “Hayal kırıklığı... Bu atasözü sefil bir başarısızlığı ifade eder. Bulutların üzerine yükselen büyük, muhteşem bir dağ yarılıyor ve içinden bir fare düşüyor.” dedi.

Arap ve İslam Ülkelerine Dikkat Çekti

Arap ve İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve beşeri gücünün 3'te birine sahip olduğuna dikkati çeken Gıryani, Riyad'daki zirveden yalnızca “kınama” çıkmasını eleştirdi.

Uluslararası Toplum Eleştirisi

Gıryani, zirvenin sonucunda uluslararası topluma İsrail'e silah ihracının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ateşkes kararı alması çağrısı yapılmasını yadırgadığını ifade etti. “Siyonistleri silah ve uçaklarla destekleyenin kim olduğunu biliyorlar. (Silahların) Çoğu ABD'den geliyor.” diyen Gıryani, “Bu bir şereftir ama uluslararası toplumdan talep ediyorlar.” ifadesiyle uluslararası toplumun gerçekliğini sorguladı.

Riyad'daki İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi, 11 Kasım'da düzenlenmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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