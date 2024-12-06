Libya'nın Batısında Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu: İki Kayıp

Libya'nın Batısında Sel Felaketi

Libya'nın batısında gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucunda iki kişi kayboldu. Beni Velid kentinde, İlk Yardım ve Ambulans Servisine bağlı iki çalışan, Terhune kentine kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Ne yazık ki, bu iki kişinin Beni Velid ve Terhune arasındaki vadide sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Trablus'ta Su Birikintileri ve Yol Kapatmaları

Başkent Trablus da dahil olmak üzere, Misrata, Terhune, Zliten ve Beni Velid gibi şehirlerde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trablus'un çeşitli bölgelerinde su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve bu bölgelerdeki araçlar sel sularının altında kaldı.

Trablus Üniversitesi'nde Eğitim Durduruldu

Trablus Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, Terhune Devlet Hastanesi de sel sularıyla dolduğu için hizmet veremez hale geldi ve hastane yeniden açılabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Evler ve Kurtarma Çalışmaları

Terhune'de çok sayıda evin bodrum katlarının sel sularıyla dolduğu belirtilirken, İlk Yardım ve Ambulans Servisi ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Uyarılar ve Hava Koşulları

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ras Cedir'den Misrata'ya kadar uzanan bölgede rüzgarın şiddetinin 60 kilometre hıza kadar ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.