Libya'nın Petrol Üretimi Yeniden Yükseliyor

Libya'nın Petrol Üretiminde Yeniden Yükseliş

Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Libya'nın petrol üretimi, krizin etkilerinin azalmasıyla eski seviyelerine yaklaşmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda çözüme kavuşturulan Merkez Bankası krizi, petrol sahalarının tekrar faaliyete geçmesine olanak tanıdı.

Üretim Rakamları ve Ekonomik Etkileri

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki mücbir sebebin kaldırılması sonrası günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 133 bin varile kadar ulaştığı belirtildi. Ayrıca, doğal gaz üretimi de 206 bin 66 varil seviyesine yükseldi.

Daha önce 28 Ağustos’ta açıklanan verilere göre, Merkez Bankası krizi döneminde günlük petrol üretimi 591 bin varile kadar düşmüştü. NOC, bu durumun ülke ekonomisinde 120 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını kaydetti.

Merkez Bankası Krizinin Gelişimi

Temsilciler Meclisi, 12 Ağustos'ta Ulusal Birlik Hükümeti'ne verdiği güvenoyunu geri çekerek önemli bir karar almıştı. Bunun ardından Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankası'na yeni bir başkan atayarak duruma müdahale etti.

19 Ağustos'taki Temsilciler Meclisi açıklamasıyla birlikte Başkanlık Konseyi'nin kararının reddedilmesi, ülkenin doğusunda bulunan Usame Hammad hükümetinin petrol sahalarını kapatma kararı almasında etkili oldu.

Birleşmiş Milletler'in Rolü

Yaklaşık iki ay süren Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğünde bir araya gelen Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri, 26 Eylül tarihi itibarıyla Banka yönetimi için bir anlaşmaya varmıştı.

Son olarak, NOC 3 Ekim'de Libya'daki tüm ham petrol sahaları ve limanlarda mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve üretim süreçlerinin yeniden başladığını duyurarak, Libya'nın enerji sektöründeki toparlanma sürecinin başladığını resmen ilan etti.