DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,62 0,04%
ALTIN
2.881,42 0,99%
BITCOIN
2.136.652,21 1,05%

Libya'nın Petrol Üretimi Yeniden Yükseliyor

Libya'da petrol sahalarının açılmasıyla ham petrol üretimi eski seviyelerine geri döndü.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:46
Libya'nın Petrol Üretimi Yeniden Yükseliyor

Libya'nın Petrol Üretiminde Yeniden Yükseliş

Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Libya'nın petrol üretimi, krizin etkilerinin azalmasıyla eski seviyelerine yaklaşmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda çözüme kavuşturulan Merkez Bankası krizi, petrol sahalarının tekrar faaliyete geçmesine olanak tanıdı.

Üretim Rakamları ve Ekonomik Etkileri

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki mücbir sebebin kaldırılması sonrası günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 133 bin varile kadar ulaştığı belirtildi. Ayrıca, doğal gaz üretimi de 206 bin 66 varil seviyesine yükseldi.

Daha önce 28 Ağustos’ta açıklanan verilere göre, Merkez Bankası krizi döneminde günlük petrol üretimi 591 bin varile kadar düşmüştü. NOC, bu durumun ülke ekonomisinde 120 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını kaydetti.

Merkez Bankası Krizinin Gelişimi

Temsilciler Meclisi, 12 Ağustos'ta Ulusal Birlik Hükümeti'ne verdiği güvenoyunu geri çekerek önemli bir karar almıştı. Bunun ardından Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankası'na yeni bir başkan atayarak duruma müdahale etti.

19 Ağustos'taki Temsilciler Meclisi açıklamasıyla birlikte Başkanlık Konseyi'nin kararının reddedilmesi, ülkenin doğusunda bulunan Usame Hammad hükümetinin petrol sahalarını kapatma kararı almasında etkili oldu.

Birleşmiş Milletler'in Rolü

Yaklaşık iki ay süren Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğünde bir araya gelen Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri, 26 Eylül tarihi itibarıyla Banka yönetimi için bir anlaşmaya varmıştı.

Son olarak, NOC 3 Ekim'de Libya'daki tüm ham petrol sahaları ve limanlarda mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve üretim süreçlerinin yeniden başladığını duyurarak, Libya'nın enerji sektöründeki toparlanma sürecinin başladığını resmen ilan etti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
2
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında
3
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması
4
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak
5
Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı
6
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu
7
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek