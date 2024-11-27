Libya'nın Petrol ve Gaz Üretimi 11 Yılın Zirvesine Ulaştı

Libya'nın Petrol Üretimi Tarih Yazıyor

Libya'nın ham petrol ve gaz üretimi, günlük 1 milyon 578 bin varili aşarak son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan açıklamada, ülkenin günlük üretim rakamları detaylandırıldı.

Üretim Rakamları

Bugün itibarıyla ham petrol üretimi 1 milyon 380 bin 470 varil, gaz üretimi ise 198 bin 190 varil olmak üzere toplamda 1 milyon 578 bin 660 varile ulaştı. Bu rakam, Libya'nın son 11 yıldaki en yüksek petrol ve gaz üretim seviyesi olarak kaydedildi.

Gelecek Hedefleri

NOC'un bir önceki gün yayımladığı raporda, petrol ve gaz üretiminin artış göstermeye devam ettiği ve 2027 yılı itibarıyla Libya'nın üretim hedefinin günlük 2 milyon varil olarak belirlendiği aktarıldı.

Petrol Rezervleri ve Zorluklar

Libya, OPEC verilerine göre 50 milyar varil petrol ile Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi. Ancak, ülkenin bölünmüşlük durumu ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle, zaman zaman petrol sahaları kapanmakta ve üretimde aksaklıklar yaşanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.