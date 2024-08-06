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Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Azaldı

Libya'nın güneyinde bulunan Şerare Petrol Sahası'nda protestolar nedeniyle üretim düştü. Mücbir sebep ilan edildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:09
Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Azaldı

Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Düşüklüğü

Libya’nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, Fizan Hareketi mensuplarının gerçekleştirdiği eylemler sonucu mücbir sebep ilan etti. Bu gelişme, bölgede devam eden protestoların etkisiyle yaşandı.

NOC Açıklamada Bulundu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Şerare Petrol Sahası’ndaki son durum hakkında bilgi vererek, protestolar nedeniyle üretim seviyelerinin düştüğünü duyurdu. Açıklamada, üretim artırma çabalarına destek verilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Protestoların Sebepleri

Bölgedeki medyada yer alan haberlere göre, Fizan Hareketi, güney bölgesinin haklarını savunmak amacıyla oluşturulmuş bir sivil toplum örgütü olarak kendini tanımlamaktadır. Bu hareketin eylemleri, Şerare Petrol Sahası'nın kapatılmasına sebep oldu.

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