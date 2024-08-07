Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Duruşu

Şerare Petrol Sahası'ndaki Üretim Durduruldu

Libya'nın güney kesiminde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda, mücbir sebep kaynaklı olarak ham petrol üretimi askıya alındı. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mücbir Sebep İlanı

NOC, Şerare Petrol Sahası'ndaki ham petrol yükleme işlemlerinin engellendiğini ve bu sebeple Zaviye Limanı'ndaki ihracatın durduğunu bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, Libya yasalarındaki "mücbir sebep" hükümleri gereği, bu durum kontrolü dışında gelişmeler olarak değerlendirildi. Resmi olarak 7 Ağustos 2024'ten itibaren mücbir sebep durumu ilan edildi.

Fizan Hareketi'nin Protestosu

Dün yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de, Fizan Hareketi mensuplarının protestolarının etkisiyle üretim düşüşleri yaşandığı belirtildi. Bu bağlamda, taraflara ulusal çıkarların korunması ve üretim artışı için destek olunması çağrısı yapıldı.

Fizan Hareketi'nin Amacı

Fizan Hareketi, kendisini Libya'nın güney bölgesinin haklarını savunmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyor. Bu hareketin etkileri, Libya'nın petrol üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.