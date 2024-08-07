Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Duruşu

Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep nedeniyle üretim durdu. Protestolar ve ihracat engelleri etkili oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:39
Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda Üretim Duruşu

Şerare Petrol Sahası'ndaki Üretim Durduruldu

Libya'nın güney kesiminde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda, mücbir sebep kaynaklı olarak ham petrol üretimi askıya alındı. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mücbir Sebep İlanı

NOC, Şerare Petrol Sahası'ndaki ham petrol yükleme işlemlerinin engellendiğini ve bu sebeple Zaviye Limanı'ndaki ihracatın durduğunu bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, Libya yasalarındaki "mücbir sebep" hükümleri gereği, bu durum kontrolü dışında gelişmeler olarak değerlendirildi. Resmi olarak 7 Ağustos 2024'ten itibaren mücbir sebep durumu ilan edildi.

Fizan Hareketi'nin Protestosu

Dün yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de, Fizan Hareketi mensuplarının protestolarının etkisiyle üretim düşüşleri yaşandığı belirtildi. Bu bağlamda, taraflara ulusal çıkarların korunması ve üretim artışı için destek olunması çağrısı yapıldı.

Fizan Hareketi'nin Amacı

Fizan Hareketi, kendisini Libya'nın güney bölgesinin haklarını savunmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyor. Bu hareketin etkileri, Libya'nın petrol üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak