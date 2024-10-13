Libya'nın Terhune Kentindeki Toplu Mezarlarda DNA Eşleştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Libya'da Kayıp Kişilerin İzini Sürüyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde yer alan Terhune kentindeki toplu mezarlardan alınan DNA örneklerinin kayıp kişilerle eşleştirilme çalışmaları sürüyor. Bu mezarlar, Halife Hafter yanlısı 'Kaniyat' milislerinin sorumlu tutulduğu alanlarda bulunuyor.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, bilim kuruluyla birlikte DNA eşleştirme işlemlerini değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Terhune'deki toplu mezarlardan alınan DNA örneklerinden birinin Terhuneli Misbah Salih Dırah'a ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen DNA sonuçları, ilgili yasal süreçlerin başlatılması amacıyla Libya Başsavcılığına iletildi.

Terhune'nin Tarihî Süreci

Terhune, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden, 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. Hafter’in milisleri, Trablus’a yönelik yaptıkları 14 aylık saldırılarda Terhune’yi bir harekat ve ikmal merkezi olarak kullanmıştı. Bu süreçte çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşılmıştır.

Hafter yanlısı 'Kaniyat' milisleri, kontrol ettikleri bölgelerde muhalefet eden sivilleri ve rekabet olarak gördükleri aşiretleri yargısız infaz etmekle sık sık suçlanmaktadır.