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Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı Hakkında Açıklama Bekliyor

Libya, Rusya'nın vatandaşları için yaptığı Libya'ya seyahat uyarısının gerekçelerini açıklamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:34
Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı Hakkında Açıklama Bekliyor

Libya'dan Rusya'ya Seyahat Uyarısı Tepkisi

Libya, Rusya'nın vatandaşlarına yönelik yaptığı "Libya'ya seyahat etmeyin" uyarısıyla ilgili Moskova'dan acil açıklama bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Libya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu seyahat uyarısını dikkatle takip ettiğini belirtti. Bakanlık, ikili ilişkilerin gerektirdiği karşılıklı saygı ve şeffaflık çerçevesinde bu uyarının sebeplerinin acilen açıklanması gerektiğini vurguladı.

Önemli Tedbirler Alındı

Ayrıca, Libya makamları, bir Rus vatandaşının Afrika'da faaliyet gösteren yabancı silahlı gruplarla bağlantısı olduğu ve Libya'da kamu düzenini bozan faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle bazı tedbirler aldı. Bu önlemlerin savcılıkla tam koordinasyon içinde alındığı ve milli güvenliğin korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Libya'nın Taahhüdü

Açıklamada, Libya'nın hukukun üstünlüğü ve vatandaşlarının korunmasına olan bağlılığına dikkat çekilirken, tüm dost ülkelerle yapıcı işbirliğini geliştirme konusundaki arzusunu da teyit ettiği aktarıldı.

Rusya'nın Trablus Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada ise Rus vatandaşlarının Libya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulmuştu.

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