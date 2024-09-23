Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Zubi, Orgeneral Gürak ile Buluştu

Libya Savunma Bakanı Vekili'nin Türkiye Ziyareti

Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi, Türkiye'deki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin savunma işbirliği ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmenin Detayları

Ziyaretin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi. Bu buluşmanın, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Etkileyici Görüşmeler

Görüşmede ele alınan konular arasında, askeri eğitim ve ortak tatbikatlar gibi stratejik işbirliği unsurları da yer aldı. Her iki taraf, iş birliğinin daha da artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi (ortada), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı (solda) ziyaret etti.