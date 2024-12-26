Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu

Libya, Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu

Libya, Gazze'nin Han Yunus kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin barınması amacıyla 100 çadırdan oluşan 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' kurdu. Bu projeye, Libya Kızılayı ve Libyalı sivil toplum kuruluşu 'Davamız Filistin Kafileleri' katkı sağladı.

Tören ve Açıklamalar

Filistin'in Trablus Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen çadır kentin açılış törenine, Filistin'in Trablus Büyükelçisi Mohammed Rahhal, Libyalı Milletvekili Ayşe Keylani, Davamız Filistin Kafileleri yetkilileri ve Libya'da yaşayan birçok Filistinli katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Büyükelçi Rahhal, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 45 bine yakın Filistinliyi öldürdüğünü ve bu durumu bir soykırım olarak nitelendirdi. Ayrıca, 'Davamız Filistin Kafileleri'nin daha önce de Gazze'ye ambulans gönderdiğini vurguladı.

Destekler ve Çadır Kentin Aşamaları

Rahhal, 'Ömer Muhtar Çadır Kenti'nin yanı sıra, üç çadır kenti daha kurulması hedefimiz var. Davamız Filistin Kafileleri, bu konuda yardım kampanyalarını sürdürüyor.' şeklinde konuştu. Ayrıca, Libya hükümeti ve halkına Filistin halkı için verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiklerini belirtti.

Milletvekili Keylani de, 'Davamız Filistin Kafileleri'nin Gazze'de inşa ettiği çadır kenti Libya için bir şeref kaynağıdır. Arap ülkelerinin Gazze'ye daha büyük yardımlar göndermesi gerekmektedir.' ifadelerini kullandı.

Libya Kızılayı ve Libyalı sivil toplum kuruluşu "Davamız Filistin Kafileleri" işbirliğiyle Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barınması için 100 çadırdan oluşan çadır kent kuruldu. Filistin'in Trablus Büyükelçiliğinde Han Yunus'ta kurulan "Ömer Muhtar Çadır Kenti"nin tamamlanması münasebetiyle tören düzenlendi. Törene katılan Filistin'in Trablus Büyükelçi Muhammed Rahhal, konuşma yaptı.

Libya Kızılayı ve Libyalı sivil toplum kuruluşu "Davamız Filistin Kafileleri" işbirliğiyle Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barınması için 100 çadırdan oluşan çadır kent kuruldu. Filistin'in Trablus Büyükelçiliğinde Han Yunus'ta kurulan "Ömer Muhtar Çadır Kenti"nin tamamlanması münasebetiyle tören düzenlendi. Törene katılan Filistin'in Trablus Büyükelçi Muhammed Rahhal, konuşma yaptı.