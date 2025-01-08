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Libya, Suriye Büyükelçiliğinin Açılmasını Bekliyor

Libya Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur, Suriye Büyükelçiliği'nin en kısa sürede açılmasını umuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:11
Libya, Suriye Büyükelçiliğinin Açılmasını Bekliyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur, Suriye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin açılması için umutlu açıklamalarda bulundu. Baur, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Libya'da büyük bir Suriyeli topluluğun bulunduğunu belirterek bu topluluğun konsolosluk hizmetlerine erişim sağlamak için büyükelçiliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Baur, şu sözlerle dikkat çekti: "Libya'da doğan Suriyeli çocukların kayıtları, veraset ve pasaport işlemleri için Suriye'nin Libya'da Büyükelçiliği'nin açılmasına ihtiyaç olduğunu aktardım. İnşallah önümüzdeki günlerde Trablus'ta yeniden Suriye Büyükelçiliği'nin açılışının gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Baur, ayrıca Suriye'deki askeri güçlerin Libya'ya sevk edilmesine ilişkin soruya yanıt verirken, "Libya ile koordinasyon olmadan Libya topraklarında herhangi bir ülkenin varlığını kabul etmeyiz"

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