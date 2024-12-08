Libya, Suriyelilerin Meşru Mücadelesine Destek Verdi

Libya'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Libya, Suriye halkının iradesine, özgürlük ve adalet özlemine saygı duyduğunu ve Suriyelilerin zulme karşı meşru mücadelesine tam destek verdiğini duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ve son gelişmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Suriye'deki son gelişmeleri ilgiyle takip ettiğini vurguladı.

Açıklamada, "Libya, Suriye halkının iradesine saygı gösterdiğini ve onların özgürlük ile adalet arayışlarını desteklediğini" ifade etti.

Suriye'de yaşananların uzun bir mücadelenin doruk noktası olduğu belirtilirken, Libya'nın Suriye'deki gelişmelerin halkın umutlarını karşılayan, demokratik ve sivil bir devlet inşası yönünde gerçek bir atılım olmasını umduğu kaydedildi.

Aynı zamanda, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine onurlu ve güvenli bir şekilde dönmeleri gerektiği vurgulandı. Libya, Suriye halkının zulme karşı başlattıkları devrimlerine ilkeli desteğini yeniledi.