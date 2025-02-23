Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Gazze İçin Acil Arap İslam Fonu Çağrısı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Gazze'nin yeniden inşası için Arap İslam fonu kurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 04:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 04:34
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Gazze İçin Acil Arap İslam Fonu Çağrısı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Gazze Çağrısı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Gazze Şeridi'nin kalkınması ve yeniden inşası amacıyla Arap İslam fonunun kurulması çağrısında bulundu. Salih, bu açıklamaları Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentosu Yedinci Konferansı'nda yaptı.

Filistin Meselesine Destek Süreci

Salih, konferansın önemli bir amacının Filistin halkının toprakları üzerindeki kararlılığını desteklemek olduğunu ve yerinden etme ve ilhak planlarını reddetmek için bir araya gelindiğini vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde yaşanan sivil kayıpları ve Gazze'deki yıkımı doğrudan izlediğimizi ifade etti.

Arap Ülkelerine Çağrı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşların katılımıyla Gazze'nin yeniden inşası için acil olarak bir fonun oluşturulmasını istedi. Arap Parlamentosunun, “Arap halklarının sesi” olduğunu belirterek, Gazze'deki her türlü yerinden edilme girişiminin kesin bir dille reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Yerinden Etme Planları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze'yi devralma planı ve Filistinlilerin zorunlu olarak yerinden edilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu tür açıklamaların, Filistin meselesinin tasfiyesine yönelik en tehlikeli girişimlerden biri olduğunun altını çizen Salih, uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

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