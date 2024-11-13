DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
36,53 0,03%
ALTIN
2.885,78 -0,47%
BITCOIN
3.071.139,27 -0,06%

Libya ve Çad Arasında İşçi Hakları İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ve Çad, işçi ve işveren haklarını korumak için kritik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:13
Libya ve Çad Arasında İşçi Hakları İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ile Çad'dan Önemli Adım: İşçi Hakları Mutabakatı

Libya ile Çad arasında işçi ve işveren haklarının korunması, işgücünün örgütlenmesi ve taşınması konularında yeni bir işbirliği sağlandı. İki ülke, bu amaçla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmzalar Trablus'ta Atıldı

Libya Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Libya Çalışma Bakanı Ali Abid er-Rıza ile Çad Kamu İstihdamı ve Sosyal Diyalog Bakanı Abdullah Emido Embabi, Trablus’taki Bakanlık binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, işgücü ve işçi haklarına yönelik işbirliğini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İlişkileri Güçlendirme ve Yasal Düzenlemeler

Libya Çalışma Bakanı Rıza, imzalanan mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, Libya’daki Çadlı işçilerin yasal düzenlemelerinin yapılmasının önemine değindi.

Çadlı Bakan Embabi de, Libya’ya işçi haklarının korunmasına katkıda bulunan bu mutabakat zaptını imzaladığı için teşekkür etti. Bu adım, iki ülkenin uluslararası alanda işgücü ile ilgili konularda işbirliği sergileyeceği anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi Verildi
2
Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret
5
Kocaeli'de Ruhsatsız 20 Otomatik Av Tüfeği Ele Geçirildi
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
Cem Adrian'ın Bingöl Konseri 1 Gün Kala İptal Edildi

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak