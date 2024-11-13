Libya ve Çad Arasında İşçi Hakları İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ile Çad'dan Önemli Adım: İşçi Hakları Mutabakatı

Libya ile Çad arasında işçi ve işveren haklarının korunması, işgücünün örgütlenmesi ve taşınması konularında yeni bir işbirliği sağlandı. İki ülke, bu amaçla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmzalar Trablus'ta Atıldı

Libya Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Libya Çalışma Bakanı Ali Abid er-Rıza ile Çad Kamu İstihdamı ve Sosyal Diyalog Bakanı Abdullah Emido Embabi, Trablus’taki Bakanlık binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, işgücü ve işçi haklarına yönelik işbirliğini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İlişkileri Güçlendirme ve Yasal Düzenlemeler

Libya Çalışma Bakanı Rıza, imzalanan mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, Libya’daki Çadlı işçilerin yasal düzenlemelerinin yapılmasının önemine değindi.

Çadlı Bakan Embabi de, Libya’ya işçi haklarının korunmasına katkıda bulunan bu mutabakat zaptını imzaladığı için teşekkür etti. Bu adım, iki ülkenin uluslararası alanda işgücü ile ilgili konularda işbirliği sergileyeceği anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.