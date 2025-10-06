Libya ve Endonezya: Ticaret, Yatırım ve Enerji İşbirliği Güçlendiriliyor

Libya ile Endonezya, ticaret, yatırım, eğitim ve enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmek için ortak komite kurma ve düzenli istişare mekanizması oluşturma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:47
Libya ve Endonezya: Ticaret, Yatırım ve Enerji İşbirliği Güçlendiriliyor

Libya ve Endonezya: Ticaret, Yatırım ve Enerji İşbirliği Güçlendiriliyor

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Anis Matta ikili ilişkileri güçlendirme gündemiyle bir araya geldi.

Görüşme ve hedefler

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Matta'nın Libya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Baur ile Libya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede ticaret, yatırım, eğitim ve enerji alanlarındaki işbirliğinin artırılması ele alındı.

Ortak komite ve istişare mekanizması

Tarafların, iki ülke ilişkilerini kurumsallaştırmak amacıyla ortak bir komite kurularak düzenli istişare mekanizmasının oluşturulması konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Bu adım, ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğinin planlı şekilde ilerletilmesini hedefliyor.

Bölgesel gelişmeler

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve iki ülkenin Filistin davasını destekleyen tutumları da ele alındı.

Başbakanla görüşme

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matta ve beraberindeki heyet, dün de Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza