Libya ve Endonezya: Ticaret, Yatırım ve Enerji İşbirliği Güçlendiriliyor

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Anis Matta ikili ilişkileri güçlendirme gündemiyle bir araya geldi.

Görüşme ve hedefler

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Matta'nın Libya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Baur ile Libya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede ticaret, yatırım, eğitim ve enerji alanlarındaki işbirliğinin artırılması ele alındı.

Ortak komite ve istişare mekanizması

Tarafların, iki ülke ilişkilerini kurumsallaştırmak amacıyla ortak bir komite kurularak düzenli istişare mekanizmasının oluşturulması konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Bu adım, ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğinin planlı şekilde ilerletilmesini hedefliyor.

Bölgesel gelişmeler

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve iki ülkenin Filistin davasını destekleyen tutumları da ele alındı.

Başbakanla görüşme

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matta ve beraberindeki heyet, dün de Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.