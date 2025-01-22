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Libya ve Irak Liderleri İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid, işbirliğini artırmak için Davos'ta bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:08
Libya ve Irak Liderleri İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli alanlarda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İki lider, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerini; ekonomi, yatırım, enerji ve kültürel alanda işbirliğinin geliştirilmesi oluşturdu.

Dibeybe ve Reşid, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdi. Ayrıca, bölgede istikrar ve kalkınmanın sağlanması için ortak koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İki lider, Libya ve Irak halkları arasında entegrasyonun desteklenmesi amacıyla ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.

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