DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,06 -0,08%
ALTIN
3.056,62 -0,02%
BITCOIN
2.478.501,37 0,04%

Libya ve İtalya Arasında 7 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ve İtalya, çeşitli alanlarda 7 mutabakat zaptı imzalayarak işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:36
Libya ve İtalya Arasında 7 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ve İtalya İşbirliğini Geliştiriyor

Libya ve İtalya hükümetleri, çeşitli alanlarda işbirliğini pekiştirmek amacıyla toplamda 7 mutabakat zaptı imzaladı. Bu önemli gelişme, Trablus’ta düzenlenen 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumu sırasında gerçekleşti.

İmzaların Detayları

Libya ajansı LANA’da yer alan habere göre, imza töreni, forumun oturum aralarında gerçekleştirildi. İki ülkenin sivil havacılık otoriteleri ve ticaret odaları birliği arasında işbirliğini hedefleyen bir mutabakat zaptının da bu çerçevede imzalandığı belirtildi.

Önemli Anlaşmalar

Libya Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İtalya Ticaret Odası arasında yapılan işbirliği anlaşması ile Libya İhracatı Geliştirme Merkezi ve İtalyan Dış Ticaret Ajansı arasında da benzer bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca sağlık, kalkınma ve ticaret alanlarında da diğer önemli işbirlikleri kuruldu.

Forumun Açılışı

Başkent Trablus’taki Uluslararası Trablus Fuar Merkezi’nde düzenlenen forumun açılışını Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptı. Bu forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
2
Gündem Özeti: 30 Ekim 2024
3
Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
5
Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlaması
6
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
7
CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek