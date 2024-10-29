Libya ve İtalya Arasında 7 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Libya ve İtalya İşbirliğini Geliştiriyor

Libya ve İtalya hükümetleri, çeşitli alanlarda işbirliğini pekiştirmek amacıyla toplamda 7 mutabakat zaptı imzaladı. Bu önemli gelişme, Trablus’ta düzenlenen 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumu sırasında gerçekleşti.

İmzaların Detayları

Libya ajansı LANA’da yer alan habere göre, imza töreni, forumun oturum aralarında gerçekleştirildi. İki ülkenin sivil havacılık otoriteleri ve ticaret odaları birliği arasında işbirliğini hedefleyen bir mutabakat zaptının da bu çerçevede imzalandığı belirtildi.

Önemli Anlaşmalar

Libya Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İtalya Ticaret Odası arasında yapılan işbirliği anlaşması ile Libya İhracatı Geliştirme Merkezi ve İtalyan Dış Ticaret Ajansı arasında da benzer bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca sağlık, kalkınma ve ticaret alanlarında da diğer önemli işbirlikleri kuruldu.

Forumun Açılışı

Başkent Trablus’taki Uluslararası Trablus Fuar Merkezi’nde düzenlenen forumun açılışını Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptı. Bu forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.