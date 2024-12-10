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Libya ve Kongo'dan Uluslararası Diyalog Vurgusu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Kongo Cumhurbaşkanı, Libya'da barış ve diyaloğu desteklemeyi amaçlayan bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:12
Libya ve Kongo'dan Uluslararası Diyalog Vurgusu

Libya ve Kongo Arasında Diyalog Teması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Kongo Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Libya Yüksek Düzeyli Komitesi Başkanı Denis Sassou Nguesso, Libya'nın barış ve uzlaşma çabalarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Resmi Karşılama Töreni

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Menfi, Nguesso'yu Mitiga Havalimanı'nda resmi bir törenle karşıladı. İki lider, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir toplantı düzenleyerek Libyalı taraflar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Afrika Birliği'nin Rolü ve Yol Haritası

Toplantıda Menfi ve Nguesso, Libya'da istikrarın sağlanması için Libyalı taraflar arasında diyaloğun desteklenmesinde Afrika Birliği'nin rolünün artırılmasına vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda Nguesso, Libyalı tarafların uzlaşmasına yönelik hazırladığı bir yol haritasını Menfi'ye sunarak, sürecin ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefledi.

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