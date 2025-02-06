Libya ve Mısır Yolsuzlukla Mücadelede Anlaştı

Libya ve Mısır Arasında Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği

Libya İdari Denetleme Kurulu ile Mısır İdari Denetleme Kurulu, yolsuzlukla mücadele ve siber güvenlik konularında işbirliğini artırmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu önemli anlaşma, Libya İdari Denetleme Kurulu Başkanı Abdullah Kadirbuh'un Kahire'ye düzenlediği ziyaret sırasında Mısırlı mevkidaşı Amru Adil ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında hayata geçirildi.

Mutabakatın İçeriği

İmzalanan mutabakat zaptının amacı, her iki kurum arasında tecrübe alışverişi sağlamak ve uluslararası standartlara uygun idari soruşturma becerilerini geliştirmek olarak belirlendi. Bu doğrultuda, yolsuzlukla mücadele alanında daha etkin bir işbirliği hedefleniyor.

Ayrıca, anlaşma ile birlikte iki kurum arasında entegrasyonun sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için şeffaflık kültürü oluşturulması yönünde de önemli adımlar atılacağı ifade edildi. Bu çabaların, her iki ülkede istikrar ve refahın sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.