Libya ve Rusya İkili İlişkileri Güçlendiriliyor

Libya ve Rusya İkili İlişkilerine Yeniden Odaklandı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu toplantı, Rusya'nın Soçi kentinde yapıldı ve Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre, bir dizi stratejik konu ele alındı. Toplantıda BM Güvenlik Konseyi gündemindeki meseleler, ayrıca Lübnan ve Gazze Şeridindeki son siyasi gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Libya-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda nihayetinde mutabakata varan iki lider, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için ortak komitenin etkinliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Baur, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerini iki tarafın çıkarlarına uygun bir şekilde geliştirme arzusunu dile getirerek, bu işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Lavrov ise, Rusya'nın Libya ile olan ilişkilerinin derinliği üzerinde durarak, ülkesinin Libya'nın istikrarının sağlanması çabalarına desteğini ifade etti.