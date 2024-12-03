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Libya ve Rusya Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Libya ve Rusya arasında sağlık sistemleri ve mesleki eğitim konularında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:34
Libya ve Rusya Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Libya ve Rusya Arasında Sağlık İşbirliği Anlaşması

Libya ve Rusya, sağlık alanında önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah, Rusya ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Mihail Muraşko ile bir araya geldi.

Anlaşmanın Kapsamı

İki ülke arasında yapılan anlaşmada, sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitim, anne ve çocuk sağlığının korunması ve dijital teknolojilerin uygulanması gibi konular yer aldı. Ayrıca, tıbbi bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve deneyim ile bilgi alışverişine dayalı sağlık alanında konferansların düzenlenmesi de anlaşmanın önemli maddeleri arasında bulunuyor.

Sağlık Alanında Yeni Perspektifler

Bu anlaşma, Libya'nın sağlık alanındaki dönüşüm sürecine katkı sağlamayı ve Rusya ile olan ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Her iki ülke, sağlık alanında uluslararası standartların yükseltilmesini hedefliyor.

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