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Libya ve Suriye Arasında İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Görüşüldü

Libya İletişim Bakanı Velid el-Lafi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:27
Libya ve Suriye Arasında İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Görüşüldü

Libya ve Suriye Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attı.

Önemli Mesajlar ve İşbirliği Vurgusu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Hakomitna platformundan yapılan açıklamaya göre, Lafi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Suriye halkı ve yeni Suriye hükümetine desteğini ifade etmesine yönelik mesajı Şeybani’ye iletti.

Lafi, ayrıca, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması gerekliliğini vurgulayarak, karşılıklı heyetlerin görüşmesi için arzu olduğunu belirtti.

Bölgedeki İstikrar İçin Ortak Koordinasyon

Libya İletişim Bakanı, bölgede istikrarın sağlanması adına ortak koordinasyonun önemine dikkat çekerken; Şeybani, Ulusal Birlik Hükümeti’nin yaklaşımını takdir ettiğini ifade ederek, ülkesinin Libya ile daha fazla işbirliğine açık olduğunu dile getirdi.

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