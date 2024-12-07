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Libya ve Tunus İşbirliğini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Tunus mevkidaşı ile ekonomik işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:11
Libya ve Tunus İşbirliğini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Libya ve Tunus Ekonomik İşbirliği Toplantısı

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid ile başkent Trablus'ta bir araya geldi. Bu buluşmada, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve yatırım konularında işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Görüşmelerin Ana Başlıkları

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın iş insanları ve şirketlerin karşılaştığı engellerin kaldırılması gerektiği üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, iki ülke arasında ortak öneme sahip bir dizi konunun da gündeme alındığı ifade edildi.

Libya-Tunus Ortak Ekonomi Komitesi Toplantısı

Tunuslu Bakan Semir Abid’in katılımıyla yapılacak olan Libya-Tunus Ortak Ekonomi Komitesi toplantısının, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağı kaydedildi.

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